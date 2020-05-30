2020-05-30T12:07:18+03:00
Общество

Мы из банка: в Челябинской области мошенники выманили у пенсионера 45 тыс. рублей

Как не попасться на уловку преступников
Ангелина ЗАКИРОВА
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Преступники представились сотрудниками банкаПреступники представились сотрудниками банкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Озерске мошенники позвонили 86-летнему пенсионеру и начали пугать пожилого человека: якобы с его банковской карты кто-то хочет снять деньги. Чтобы сохранить денежные средства, их предложили перевести на «резервный счет». Поверив, что звонящие — «сотрудники» банка, мужчина отдал неизвестным 45 тыс. рублей. Позже пенсионер понял, что его обманули, и пожаловался в полицию.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мошенники действуют по уже известной схеме, недавно «работники» банка позвонили нашему журналисту. Она сразу раскусила обманщиков и рассказала, как не клюнуть на их удочку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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