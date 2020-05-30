Из Челябинска вывезли более 100 тонн пыли и грязи
В Челябинске продолжают наводить порядок. Сегодня, 30 мая, из города вывезли 65 кубометров мусора и 104,3 тонны грязи и пыли.
Уборка на Троицком тракте. Видео: пресс-служба администрации Челябинска.
Также в пресс-службе мэрии сообщили, что на улицах регионального центра работает 74 единицы техники и 189 дорожных рабочих.
Автодорога Меридиан. Видео: пресс-служба администрации Челябинска.
Напомним, в апреля этого года городской автопарк пополнила новая уборочная техника, которая стоила 40 миллионов рублей. Горожан заверили, что новые чудо-машины смогут чистить не только дорогу, но и заборы вдоль проезжей части с помощью специальной щетки.
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ИСТОЧНИК KP.RU