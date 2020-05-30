2020-05-30T16:21:22+03:00
Общество

Из Челябинска вывезли более 100 тонн пыли и грязи

В администрации города сказали, что работы по очистке ведутся круглосуточно
Ангелина ЗАКИРОВА
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С улиц в Челябинске убрали тонны грязи и пыли. Фото: пресс-служба администрации городаС улиц в Челябинске убрали тонны грязи и пыли. Фото: пресс-служба администрации города
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В Челябинске продолжают наводить порядок. Сегодня, 30 мая, из города вывезли 65 кубометров мусора и 104,3 тонны грязи и пыли.

Уборка на Троицком тракте. Видео: пресс-служба администрации Челябинска.

Также в пресс-службе мэрии сообщили, что на улицах регионального центра работает 74 единицы техники и 189 дорожных рабочих.

Автодорога Меридиан. Видео: пресс-служба администрации Челябинска.

Напомним, в апреля этого года городской автопарк пополнила новая уборочная техника, которая стоила 40 миллионов рублей. Горожан заверили, что новые чудо-машины смогут чистить не только дорогу, но и заборы вдоль проезжей части с помощью специальной щетки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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