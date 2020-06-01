Поэтический флэшмоб от «Соцгорода»: от трехлеток до столетних ветеранов

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:23:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Примеру депутата Госдумы Андрея Барышева, который в начале мая прочитал стихотворение Константина Симонова «Тот самый длинный день в году», и призвал южноуральцев присоединиться к поэтическому флэшмобу «Мы о Победе говорим в стихах», последовали многие жители Челябинской области в возрасте от трех до 100 лет.

За три с небольшим недели на электронную почту общественной приемной пришло более одной тысячи видео со стихами о войне. Воспитанники детских садов, которым едва исполнилось три года, школьники из кадетских классов, ветераны и труженики тыла — каждый участник проекта вложил все свои переживания и душу в прочтение любимых произведений.

По словам Андрея Барышева, этот поэтический флэш-моб объединил людей разных поколений и стал данью уважения и памяти нашим предкам, героически сражавшимся за мир и свободу на земле.

— О Великой Отечественной войне написано много замечательных стихов, и хочется, чтобы их знали не только люди старшего поколения, но и молодежь, наши дети и внуки. Нет такой семьи, которой бы не коснулась война, и в каждой есть свои герои — деды и прадеды, кто воевал на фронте и приближал Победу в тылу. Им и посвящен наш поэтический проект. Его мы планируем продолжить в будущем году и сделать традиционным, — сказал Андрей Барышев.

Награждение проходило в офисе общественного движения «Соцгород». На встречу с народным избранником приехало 10 человек. Остальным участникам поэтического проекта общественники развезут Благодарности Госдумы по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU