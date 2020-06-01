Из США в Челябинск вернулись туристы

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:59:41+03:00

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Накануне вечером в аэропорту Кольцово приземлился борт с туристами из Соединенных Штатов Америки. По отработанной уже схеме путешественников, застрявших в пандемию коронавируса за границей, вывозят организованно с помощью МИД и Минтранса.

На борту, который приземлился в аэропорту Екатеринбурга, были 23 жителя Челябинска. Как сообщает пресс-служба губернатора, для прохождения карантина они доставлены в областной центр реабилитации «Смолино». У каждого возьмут тесты на COVID-19.

Ранее губернатор Алексей Текслер сообщал, что региональные власти тесно сотрудничают с федеральными министерствами для доставки жителей региона домой из-за границы и из других регионов России. Например, из Якутии, где на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в конце апреля вспыхнул очаг ковида. Несколько самолетов доставили вахтовиков в Челябинск.

По правилам, установленным Роспотребнадзором, изоляция со сдачей тестов на ковид и ежедневным измерение температуры – обязательные условия для всех вернувшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU