В Челябинске на входе в МФЦ будут мерить температуру

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:08:42+03:00

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В Челябинске на входе в МФЦ появились тепловизоры, теперь посетителям буду мерить температуру прежде, чем впустить в помещение. Если она окажется выше нормы, то потенциального больного отправят домой и вызовут врача. Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

В многофункциональных центрах действовали и другие меры, направленные на профилактику распространения коронавируса. В здание впускают определенное количество людей, чтобы они смогли соблюдать социальную дистанцию, поэтому на входе выстраивается очередь, теперь ее будут просеивать с помощью тепловизоров.

Напомним, в Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU