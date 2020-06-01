2020-06-01T11:08:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске на входе в МФЦ будут мерить температуру

Людей с высокой температурой будут отправлять домой
Ангелина ЗАКИРОВА
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Челябинцам будут мерить температуру на входе в МФЦЧелябинцам будут мерить температуру на входе в МФЦФото: Мария ЛЕНЦ
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В Челябинске на входе в МФЦ появились тепловизоры, теперь посетителям буду мерить температуру прежде, чем впустить в помещение. Если она окажется выше нормы, то потенциального больного отправят домой и вызовут врача. Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

В многофункциональных центрах действовали и другие меры, направленные на профилактику распространения коронавируса. В здание впускают определенное количество людей, чтобы они смогли соблюдать социальную дистанцию, поэтому на входе выстраивается очередь, теперь ее будут просеивать с помощью тепловизоров.

Напомним, в Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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