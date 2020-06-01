2020-06-01T12:18:34+03:00
Общество

Челябинцам показали, как Алексей Текслер готовился к совещанию при президенте

Эпизод вошел в вечерний выпуск программы «Москва. Кремль. Путин»
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Челябинцам показали, как Алексей Текслер готовился к совещанию с президентом. Фото: gubernator74.ruЧелябинцам показали, как Алексей Текслер готовился к совещанию с президентом. Фото: gubernator74.ru
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На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер принял участие в совещании, созванном президентом России Владимиром Путиным. Речь шла о ситуации на рынке труда. Глава Челябинской области выступил с несколькими предложениями.

Например, губернатор предложил расширить перечень получателей детского пособия и пособия по безработице; важно помочь студентам, оставшимся из-за пандемии без обязательной производственной практики. Предложил Текслер разработать приложения, аналогичные агрегаторам онлайн сервисов, которые позволят быстро искать работу. Инициативы Текслера Путин одобрил.

Кадры подготовки главы Челябинской области к важному совещанию в формате «без галстука» вошли в итоговую программу на канале «Россия-1» «Москва. Кремль. Путин». Ведущий, Павел Зарубин, обнародует не только официальную хронику Кремля и главы государства, но позволяет зрителю заглянуть в «закулисье». И мы видим Алексея Текслера во время подготовки текста доклада. Следующий кадр — глава региона в пиджаке, галстуке, выступает на совещании. Которое прошло, к слову, в формате видеоконференцсвязи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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