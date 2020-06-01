Челябинцам показали, как Алексей Текслер готовился к совещанию при президенте
На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер принял участие в совещании, созванном президентом России Владимиром Путиным. Речь шла о ситуации на рынке труда. Глава Челябинской области выступил с несколькими предложениями.
Например, губернатор предложил расширить перечень получателей детского пособия и пособия по безработице; важно помочь студентам, оставшимся из-за пандемии без обязательной производственной практики. Предложил Текслер разработать приложения, аналогичные агрегаторам онлайн сервисов, которые позволят быстро искать работу. Инициативы Текслера Путин одобрил.
Кадры подготовки главы Челябинской области к важному совещанию в формате «без галстука» вошли в итоговую программу на канале «Россия-1» «Москва. Кремль. Путин». Ведущий, Павел Зарубин, обнародует не только официальную хронику Кремля и главы государства, но позволяет зрителю заглянуть в «закулисье». И мы видим Алексея Текслера во время подготовки текста доклада. Следующий кадр — глава региона в пиджаке, галстуке, выступает на совещании. Которое прошло, к слову, в формате видеоконференцсвязи.
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ИСТОЧНИК KP.RU