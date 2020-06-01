«Роспечать» в Челябинске признали банкротом

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:54:53+03:00

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Крупного распространителя прессы в Челябинске «Роспечать» признали банкротом из-за долгов в полмиллиарда рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд и ввел конкурсное производство на предприятии на 6 месяцев.

— Исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает, что имеются основания для признания должника несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства.

В ходе процедуры наблюдения временным управляющим сформирован реестр требований кредиторов должника, в который включены требования кредиторов на сумму 541 796 920 руб. 09 коп., — сказано в постановлении суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU