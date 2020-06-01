Доплавались: в водоемах Челябинской области нашли три трупа
На прошедших выходных в водоемах Челябинской области обнаружили три трупа: в реке Миасс (около Заячьего острова), в Шершневском водохранилище и в карьере поселка РМЗ (Копейский городской округ).
В пресс-службе МЧС России по Челябинской области отметили, что южноуральцы любят выпить перед заплывом, к тому же выбирают самые опасные места для водных процедур.
Так в минувшую субботу, 30 мая, два «спортсмена», заложив за воротник, наперегонки поплыли через Шершни и чуть не утонули, на берег челябинцев вытащили спасатели.
— Купайтесь только в оборудованных местах! Если вы стали свидетелем происшествия на воде, немедленно звоните спасателям по телефонам «101» и «112»! — предупредили в МЧС России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU