2020-06-01T13:46:35+03:00
Общество

В Челябинской области обещают грозы и шквалистый ветер

Погода должна испортиться в течение дня
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Челябинской области обещают сильные дожди и градВ Челябинской области обещают сильные дожди и градФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В ближайшие часы в Челябинской области прогнозируют ухудшение погоды. Сегодня, 1 июня, обещают грозы, сильный дождь, град и шквалистый ветер, скорость которого может достигать 25 м/с. О предстоящей непогоде сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Также южноуральцам напоминают, что за помощью можно обратиться к спасателям по телефону: 101 или 112.

Ранее синоптики обещали, что в Челябинске вероятны кратковременные дожди в течение недели. Также, по прогнозам, воздух в городе должен прогреется до +22 градусов по Цельсию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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