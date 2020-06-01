2020-06-01T14:36:30+03:00
Общество

Текслер рассказал на федеральном ТВ-канале, хватает ли в области дешевых масок

Вопрос индивидуальных защитных средств важен в эпидемию коронавируса
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Маски шьют на областном аптечном складе. Фото: gubernaror74.ru.Маски шьют на областном аптечном складе. Фото: gubernaror74.ru.
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В понедельник, 1 июня, губернатор Алексей Текслер вышел в прямой эфир федерального ТВ-канала «Вести-24». Расказывая о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, губернатор пояснил, хватает ли на Южном Урале одноразовых дешевых масок:

— Областной аптечный склад сейчас производит маски. Эти маски продаются в регионе по 15 рублей. Когда мы наполнили этими масками наши аптеки областного аптечного склада, мы наблюдали снижение стоимости масок и в коммерческой сети аптек.

Одноразовые медицинские маски сейчас свободно можно купить во всех аптеках. Средняя цена в коммерческих аптеках — 25-30 рублей.

В государственных аптеках, подчеркнул губернатор, маски можно купить по 15 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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