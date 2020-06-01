Текслер рассказал на федеральном ТВ-канале, хватает ли в области дешевых масок
В понедельник, 1 июня, губернатор Алексей Текслер вышел в прямой эфир федерального ТВ-канала «Вести-24». Расказывая о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, губернатор пояснил, хватает ли на Южном Урале одноразовых дешевых масок:
— Областной аптечный склад сейчас производит маски. Эти маски продаются в регионе по 15 рублей. Когда мы наполнили этими масками наши аптеки областного аптечного склада, мы наблюдали снижение стоимости масок и в коммерческой сети аптек.
Одноразовые медицинские маски сейчас свободно можно купить во всех аптеках. Средняя цена в коммерческих аптеках — 25-30 рублей.
В государственных аптеках, подчеркнул губернатор, маски можно купить по 15 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU