Текслер рассказал на федеральном ТВ-канале, хватает ли в области дешевых масок

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:36:30+03:00

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В понедельник, 1 июня, губернатор Алексей Текслер вышел в прямой эфир федерального ТВ-канала «Вести-24». Расказывая о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, губернатор пояснил, хватает ли на Южном Урале одноразовых дешевых масок:

— Областной аптечный склад сейчас производит маски. Эти маски продаются в регионе по 15 рублей. Когда мы наполнили этими масками наши аптеки областного аптечного склада, мы наблюдали снижение стоимости масок и в коммерческой сети аптек.

Одноразовые медицинские маски сейчас свободно можно купить во всех аптеках. Средняя цена в коммерческих аптеках — 25-30 рублей.

В государственных аптеках, подчеркнул губернатор, маски можно купить по 15 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU