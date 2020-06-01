2020-06-01T15:36:46+03:00
Общество

В Челябинской области начали выплачивать детские пособия

Но не все родители получили заветные 10 тыс. рублей
Ангелина ЗАКИРОВА
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Родители в Челябинской области получили путинские пособияРодители в Челябинской области получили путинские пособияФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 1 июня, жители Челябинской области получили пособия на детей в возрасте с 3 до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

— Средства на общую сумму свыше 4,2 млрд рублей выплачены на 424 490 детей, родители которых подали заявление до 28 мая включительно. Это больше половины от ожидаемой численности — всего по расчетам регионального отделения Пенсионного фонда на указанную выплату претендует более 500 тыс. детей, — рассказали в ОПФР по Челябинской области.

Однако не все, кто успел обратиться за помощью, получили обещанные 10 тыс. рублей. Не стоит отчаиваться, ваши деньги никуда не делись.

— Родителям, которым в выплате отказано по причине некорректного заполнения заявления, необходимо подать его повторно. При этом если детей от 3 до 16 лет несколько, а допущена ошибка в данных только одного ребенка, заполнить заявление заново нужно именно на этого ребенка, — добавили в ОПФР.

Чтобы получить выплату, нужно заполнить анкету на портале госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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