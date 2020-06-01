Что изменится в Челябинске с 1 июня 2020 года: новые выплаты семьям с детьми и предупреждение иностранцам

Этой весной наша жизнь менялась такими темпами, как никогда раньше. Начало лета тоже сулит важные перемены. Сейчас расскажем, что изменится в Челябинске с 1 июня 2020 года.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ 7 ДО 15 ЛЕТ ПОЛУЧАТ ПО 10 ТЫСЯЧ

Уже на этой неделе семьям, в которых есть дети в возрасте от 7 до 15 лет, начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. Эти деньги обещаны президентом страны Владимиром Путиным как поддержка во время разгула коронавируса.

Получить пособие, а оно единовременное, то есть выплачивается один раз, оформить несложно — достаточно заполнить простую анкету на портале госуслуг.

Для этого нужны данные паспорт и номер СНИЛС одного из родителей, номер свидетельства о рождении ребенка и банковские реквизиты.

Те, кто успел подать заявление в мае, получат деньги до конца июня.

Заявить о своем праве на это пособие можно до 1 октября.

Заявления также принимаются в отделениях ПФР и в МФЦ.

Если вы еще не оформили заявление, то это можно сделать до 1 октября текущего года.

ДЕТЯМ С 3-х ДО 7 ЛЕТ ВЫПЛАТЯТ ПОВЫШЕННОЕ ПОСОБИЕ

Также с июня начнутся ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, где ежемесячный доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума.

Это пособие можно оформить в отделах социальной защиты. Причем, деньги начислят задним числом, начиная с января. Получается около 30 тысяч.

Пособие можно получать каждый месяц, пока ребенку не исполнится восемь лет либо пока у семьи не вырастут доходы и она перестанет быть малоимущей.

ПРИСТАВЫ НЕ СМОГУТ АРЕСТОВАТЬ СОЦПОСОБИЕ

С 1 июня судебные приставы не смогут накладывать взыскания на большую часть социальных выплат, в том числе и на детские пособия.

Теперь такие выплаты будут обозначаться при перечислении особым кодом, чтобы их можно было распознать.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОТКРОЮТ ЛЕТНИЕ ОНЛАЙН-ЛАГЕРЯ

Детские лагеря этим летом начнут работать не раньше июля. И только в тех территориях, где свежих случаев заражения коронавирусом не будет в течение двух недель. Первыми обещают открыть школьные лагеря, в которых нет чужаков с других территорий. А потом постепенно откроют загородные площадки.

Чтобы школьники не скучали без дела, 1 июня в области открываются виртуальные лагеря. Посещать их площадки сможет любой желающий школьник. Причем бесплатно.

САМОЗАНЯТЫМ ВЕРНУТ УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ

В июне самозанятым начнут возвращать уплаченные ими в 2019 году суммы налога на профессиональный доход. Так решено поддержать в связи со сложной экономической ситуацией граждан, которые рискнули честно зарегистрироваться и открыть государству свои заработки.

В Челябинской области в качестве самозанятых в 2019 году регистрировали только тех, кто оказывал свои услуги в других регионах России.

ВСТАТЬ НА УЧЕТ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Безработных избавят от сбора лишних документов, чтобы зарегистрироваться в центре занятости. С 1 июня центры начнут сами получать необходимую информацию из баз данных ЗАГСов и МВД.

Напомним также, что на время пандемии безработные подают документы дистанционно — через портал «Работа в России». Очный прием специалисты центров занятости ведут по записи и только в крайних случаях. Справку с работы уже не требуют — центры делают запрос в ПФР. Однако, если такая возможность есть, лучше взять в бухгалтерии бывшего работодателя бумажный документ о доходах. Ведь не все работодатели подают данные в Пенсионный фонд, как должны бы.

Кстати, в июне 2020 года безработные Челябинской области (кто встал на биржу после 1 марта) получат повышенное региональное пособие по безработице в размере 15 тысяч рублей, а также федеральное пособие на каждого ребенка в размере 3 тысяч рублей.

Пока документов о продлении этих выплат центры занятости не получали.

ПЕРЕВОДЫ В ДРУГОЙ РЕГИОН БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ

С 14 июня за перевод денег между счетами в одном и том же банке, но в разных регионах (кто- то посылает, допустим, деньги из Челябинска родственникам) комиссия не будет браться. Сейчас многие банки берут 1-1,5% от суммы перевода.

ИНОСТРАНЦАМ ПРИДЕТСЯ ПРОДЛИТЬ ВИЗЫ И ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

С 16 июня граждане других стран, проживающие на территории Челябинской области, должны продлить визы и вид на жительство. Небольшую отсрочку приезжим давали во время острой фазы пандемии. Пока указов о продлении сроков нет.

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