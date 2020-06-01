Челябинская область завершает сев и лидирует по доведению господдержки аграриям

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:46:04+03:00

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В Челябинской области завершается массовый сев яровых культур, отдельные районы уже завершили посевную. Выполнено поручение губернатора региона по доведению субсидий южноуральским аграриям в объеме более 1 млрд рублей до 1 июня для поддержки на период проведения посевных работ. По темпам перечисления субсидий Челябинская область вошла в десятку регионов-лидеров в стране.

По оперативным данным, в области яровыми культурами засеяно 1 млн 632 тыс. гектаров (94% к плану), в том числе 1343 тыс. га — зерновыми и зернобобовыми культурами (95% к плану), 184 тыс. га — масличными культурами (91%). Картофеля высажено 7000 га (94%), овощей — 1000 га (81%). Осталось посеять яровые культуры на площади 104 тысячи гектаров. Полностью завершен сев в Чебаркульском районе, где посеяно 48,9 яровых культур (102% к плану), Сосновском (19 тыс. га, 100%), Пластовском (31,8 тыс. га, 101%), Кунашакском (20,5 тыс. га, 100%), Красноармейском (20 тыс. га, 101%), Аргаяшском (23,9 тыс. га, 100%) и Агаповском (117,9 тыс. га, 102%) районах. В Брединском, Верхнеуральском, Карталинском, Каслинском, Кизильском, Нагайбакском, Нязепетровском, Троицком, Увельском, Уйском и Чесменском районах яровой сев произведен на 92-99%.

Челябинская область по результатам работы за пять месяцев 2020 года вошла в десятку регионов России, показавших наиболее высокие темпы доведения государственных субсидий до аграриев. Из 3 млрд 19 млн рублей годовой господдержки на 1 июня до получателей доведено 1 млрд 56 млн рублей. Выплачены компенсирующие субсидии на возделывание картофеля и овощей (11,8 млн руб.), на поддержку мясного скотоводства (37 млн руб.), на поддержку производства собственного молока (101,2 млн руб.), на поддержку племенного животноводства (108 млн руб.), микропредприятиям и фермерам на единицу посевных площадей (203,3 млн руб.). Также выплачены субсидии на возмещение затрат по инвесткредитам (211,3 млн руб.), на проведение химмелиорации (13,5 млн руб.), на реализацию товарного молока (137 млн руб.), на несвязанную поддержку крупным и средним предприятиям (94,1 млн. руб.). Идет перечисление субсидий на компенсацию затрат на единицу продукции растениеводства (за тонну зерна, овощей, картофеля — 92 млн руб.), получателями этой субсидии являются 663 сельскохозяйственных организации и индивидуальных предпринимателя. Кроме того, доведены социальные выплаты на улучшение жилищных условий сельским жителям по программе комплексного развития сельских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU