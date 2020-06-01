Погода в Челябинске на 2 июня 2020: небольшие дожди и пылюка

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:44:06+03:00

Сейчас расскажем, какой будет погода в Челябинске 2 июня 2020 года

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Эта неделя не слишком подходит для отпуска в городе. И погода в Челябинске на 2 июня 2020 года лишнее тому подтверждение.

По прогнозу Челябинского гидрометцентра, завтра в областном центре еще немного похолодает. В ночь на вторник, 2 июня, температура опустится до +9...+11 градусов. Днем, конечно, тепло, но совсем не по-летнему: +19...+21.

Также синоптики обещают небольшие дожди. Промочить они вряд ли кого-то промочат. А вот пыль на дорогах поднимут. К тому же в городе будет ветренно.

И все же мы призываем вас встретить этот день с благодарностью. Хотя бы к нашей истории. Ведь 2 июня в 1897 году Николай II запретил труд на фабриках и других предприятиях в воскресенье и в праздники.

Кстати, в этом июне восемь выходных дней и два праздника. На работу не нужно в День России 12 июня. А еще 24 июня, когда по всей стране пройдут военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот день тоже сделали нерабочим.

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ИСТОЧНИК KP.RU