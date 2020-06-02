В Челябинской области начали тестирование на антитела к коронавирусу
Южноуральцам проведут тестирование на иммунитет к коронавирусу. Оно позволит выявить зараженных с легкой и средней тяжестью, бессимптомных носителей и тех, у кого уже выработаны антитела к COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.
Обследовать будут 8640 работников «ковидных» госпитальных баз, а также доноров для заготовки плазмы крови, содержащей антитела к ковиду. Тестирование пройдет в трех лабораториях в Челябинске, Миассе и Магнитогорске. Желающие могут пройти обследование на антитела в частных лабораториях за деньги, стоимость от 900 рублей.
На закупку диагностических систем для проведения иммуноферментного анализа областное правительство выделило 1 млн 890 тыс. руб.
При этом по-прежнему для постановки диагноза необходим тест методом ПЦР — мазок из ротоглотки или носоглотки. С начала распространения инфекции в Челябинской области проведено более 140 тысяч таких исследований. По охвату тестирования наш регион входит в десятку лучших по стране.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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