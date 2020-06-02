«Прописаны как пожертвования»: опубликованы расходы на челябинский «Трактор» и прибыль клуба

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:00:50+03:00

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Черно-белые в год «съедают» почти 1,4 млрд рублей. При этом прибыль клуба «Трактор» составляет всего три миллиона. Sports.ru опубликовал сведения о выручке, прибыли и доходах профессиональных хоккейных команд КХЛ, а также их клубных структур.

— У многих клубов поступления прописаны как пожертвования. Например, «Амур». Или «Трактор», который содержит область. Субсидия за последний год — почти 1,4 млрд рублей, а общие затраты на контракты команд системы (КХЛ, ВХЛ, МХЛ) составили чуть больше 1,1 млрд рублей. Это 93% от общего фонда оплаты труда, то есть вообще всех денег, которые заработали в 2019 сотрудники «Трактора». Зарабатывает при этом клуб очень слабо — мерча в одном из самых хоккейных городов страны продали на 1,5 млн рублей. При этом в отчете указано, что клуб распродает остатки и не заказывал новую партию, — пишет издание.

Так, прибыль клуба в 2019 году составила всего 3 млн рублей, а в 2018-ом — 15 млн рублей.

Можно ли верить этим цифрам? Бывший директор «Трактора» Марк Винницкий в интервью КП-Челябинск отметил, что система отчетности клубов КХЛ несовершенна, и отчеты у всех разные. У кого-то форма собственности «ООО», у кого-то «автономная некоммерческая организация» или «городская общественная организация». Марк Винницкий считает, что истинные цифры могут знать всего несколько человек, и их комментировать может, в том числе, и нынешний гендиректор клуба Иван Савин. Или нужно проводить независимый аудит.

— Для предпоследнего места на «Востоке», которое занял «Трактор» в прошлом году, бюджет в 1,4 млрд рублей нескромный. За эти деньги можно было бороться за места куда выше, чем внизу турнирной таблицы, — говорит Винницкий.

Кстати, в январе 2018 года на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) состоялся жаркий диалог между урбанистом Львом Владовым и вице-губернатором Вадимом Евдокимовым. Тогда Владов настаивал на том, что более миллиарда рублей на «Трактор» из областной казны — это роскошь. Урбанист тогда сопоставил траты на «Трактор» с налогами, которые платят челябинцы — от акцизов на бензин, предпринимателей от налога ЕНВД, жителей от налога на имущество и весь город от наружной рекламы.

Прошлись и по «Металлургу». Это частный клуб, «Магнитка» получила лишь 400 млн по муниципальной программе поддержки физкультуры и спорта. Остальное — от спонсоров.

Чего ждать челябинскому «Трактору» после эпидемии коронавируса, — эксперт Марк Винницкий 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU