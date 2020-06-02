Жителям Челябинска объяснили, почему выставлены счета за отопление в мае

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:02:56+03:00

Отопление в квартирах отключили еще в апреле, но в мае вдруг пришли квитанции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Челябинцев возмутили квитанции за отопление в мае, хотя отопительный сезон завершился еще 30 апреля. В теплоснабжающей компании объяснили, почему так произошло.

— По закону представители управляющих компаний обязаны передавать показания не позднее 26 числа, для того чтобы сбытовая компания успела сформировать квитанции к 1 числу следующего месяца. А значит показания были переданы до 26 апреля (месяц был учтен не в полном объеме). Разрыв в датах всегда компенсируется в следующем платежном документе. Поэтому челябинцы, чьи дома оборудованы общедомовыми приборами учета, увидели в личном кабинете начисления за последние дни апреля. Эта сумма указана в квитанции, — прокомментировали в пресс-службе УСТЭК-Челябинск.

В компании уточнили, что в домах, где нет прибора учета, оплата производится по нормативу и не зависит от фактической продолжительности отопительного периода. По решению гордумы, нормативы рассчитываются с октября по май включительно. Поэтому квитанции за прошлый месяц нужно оплатить в полном размере.

НА ЗАМЕТКУ

Консультации по вопросам, связанным с теплоснабжением, горячим водоснабжением, оплатой счетов, передачей показаний приборов учета можно получить на сайте ООО «ГЦНКП» в разделе «Служба поддержки» и по номеру 8-800-2222-500 или по телефону, указанному в квитанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU