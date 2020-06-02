В Челябинской области ремонтируют дорогу на Харлуши

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:49:32+03:00

Важную региональную трассу обновят за три года

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За реконструкцию автодороги Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района власти взялись в прошлом году. Установка губернатора Алексея Текслера: в регионе разветвленная дорожная сеть. Приоритет — на ремонте и реконструкции имеющегося.

В 2019 г в работу взяли участок в семь км от выезда из Челябинска. Деньги поступают по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». В 2019 г обновили покрытие, нанесли разметку. В 2020 г на отремонтированном участке установили ограждение и дорожные знаки.

Подрядчик сдаст объект 5 июня, сообщает министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

На этом ремонт на дороге из Челябинска в Харлуши не заканчивается. В нынешнем году по нацпроекту отремонтируют два км и реконструируют пять км дороги.

Проект реконструкции рассчитан на три года. Отремонтируют девять км дороги: пять — в 2020 году; три км — в 2021-м. Далее — оставшийся участок и параллельный ремонт дороги до Харлушей.

Всего в 2020 г по нацпроекту отремонтируют более 120 км региональных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU