Цена хлеба. В Челябинской области аграрии получили миллиард рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:18:38+03:00

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В Челябинской области исполнено поручение губернатора по доведению государственной поддержки аграриям в посевную. Как сообщаем региональный минсельхоз, по темпам перечисления субсидий область в ТОП-10 регионов-лидеров в стране. Из 3 млрд 19 млн руб, что по году получат аграрии, в страду перечислен 1 млрд 56 млн руб.

Яровыми засеяно более 1,6 млн гектаров, или 94% от плана. Приближается к финишу посевная масличных культур, картофеля, овощей. От полном выполнении плана отчитались Чебаркульский и Сосновский районы, Пласт, Кунашак, Красноармейский, Аргаяшский и Агаповский районы.

Деньги поддержат овощеводов и тех, кто выращивает картофель, производителей мяса и молока. В списке получателей и разводчики племенного скота. Рублем поддержали фермеров и сельские микропредприятия.

Выплачены субсидии на возмещение затрат по инвесткредитам, на покупку удобрений, на производство молока. Власти помогли аграриям погашать с инвесткредитами.

Кроме того, перечислены социальные выплаты на улучшение жилищных условий селян по программе комплексного развития сельских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU