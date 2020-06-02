«Лучшее видео, которые вы за сегодня увидите»: мужчина в форме РЖД на каблуках устроил дебош в челябинской «Пятерочке»

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:42:14+03:00

Мужчина был одет в форму РЖД и сапоги для танцовщиц. Видео: BAZA

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Суровый челябинский фрик: в магазине «Пятерочка» сняли на видео мужчину, одетого в железнодорожную форму и сапоги на высоченном каблуке. Видео опубликовало издание BAZA.

— Лучшее видео, которые вы за сегодня увидите. В Челябинске одиозный мужчина в костюме железнодорожника и танцовщицы одновременно зашёл в «Пятерочку» и, видимо, был в плохом настроении. Он поссорился сначала с сотрудниками магазина, а затем — с охранниками. Вторая ссора оказалась мощнее, и мужчину одним ударом уложили на пол, — пишет BAZA.

Охранник уложил мужчину на пол одним ударом. Видео: BAZA

В частном охранном предприятии «Статус безопасности», чьи сотрудники работали в супермаркете, прокомментировать ситуацию не смогли, но записали контакты нашего журналиста.

Если вы располагаете подробностями этого инцидента или знаете адрес магазина, в котором это произошло, напишите на почту редакции irina.fadyushina@phkp.ru или нашу группу во ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU