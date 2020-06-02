«Лучшее видео, которые вы за сегодня увидите»: мужчина в форме РЖД на каблуках устроил дебош в челябинской «Пятерочке»
Суровый челябинский фрик: в магазине «Пятерочка» сняли на видео мужчину, одетого в железнодорожную форму и сапоги на высоченном каблуке. Видео опубликовало издание BAZA.
— Лучшее видео, которые вы за сегодня увидите. В Челябинске одиозный мужчина в костюме железнодорожника и танцовщицы одновременно зашёл в «Пятерочку» и, видимо, был в плохом настроении. Он поссорился сначала с сотрудниками магазина, а затем — с охранниками. Вторая ссора оказалась мощнее, и мужчину одним ударом уложили на пол, — пишет BAZA.
Охранник уложил мужчину на пол одним ударом. Видео: BAZA
В частном охранном предприятии «Статус безопасности», чьи сотрудники работали в супермаркете, прокомментировать ситуацию не смогли, но записали контакты нашего журналиста.
Если вы располагаете подробностями этого инцидента или знаете адрес магазина, в котором это произошло, напишите на почту редакции irina.fadyushina@phkp.ru или нашу группу во ВКонтакте.
«Лучшее видео, которые вы за сегодня увидите»: фрик в челябинской «Пятерочке».
ИСТОЧНИК KP.RU