2020-06-02T13:28:13+03:00
Общество

Что появится вместо ларьков в пешеходном переходе в центре Челябинска?

Горожане больше не увидят павильонов под площадью Революции
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Пешеходный переход возле площади Революции почти очистили от павильоновПешеходный переход возле площади Революции почти очистили от павильоновФото: Ангелина ЗАКИРОВА
Изменить размер текста:

Переход на площади Революции со стороны улицы Воровского почти очистили от ларьков, уже на следующей неделе там начнется косметический ремонт. Директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин рассказал, что демонтаж проводят в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, работы должны закончить в понедельник, 8 июня.

В переходе на улице Цвиллинга обнаружили указательные таблички советских времен Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

В переходе на улице Цвиллинга обнаружили указательные таблички советских временФото: Ангелина ЗАКИРОВА

Что будет на месте павильонов, пока неизвестно. Преображать переходы будут только в следующем году.

— Делаем косметический ремонт, чтобы успеть за лето все привести в порядок. А уже в дальнейшем, на следующий год с мая месяца, будет серьезный проект, — сообщил Игорь Клеин.

В соседнем переходе на улице Цвиллинга тоже избавятся от бывших торговых точек, их должны убрать до конца июня. Игорь Клеин заверил, что горожане больше не увидят торговцев цветов и сосисок в тесте возле главной площади Челябинска.

А таблички, которые обнаружили за ларьками, обещали восстановить.

Табличка показывает направление к гостинице «Южный Урал» Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Табличка показывает направление к гостинице «Южный Урал»Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Очистка одного перехода обошлась в 720 тыс. рублей.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

В переходе на площади Революции в Челябинске сносят ларьки

Что появится вместо торговых точек (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Челябинска начала проверку по инциденту с трансвеститом в «Пятерочке»
Пара из Челябинска освоила тандемный велосипед и планирует отправиться на нем в мини-путешествие
Новоселье через 90 лет. В Кыштыме переезжают жильцы аварийных домов
Что появится вместо ларьков в пешеходном переходе в центре Челябинска?
У девушек в купальниках новый хозяин: клуб «Уралочка» переходит к властям Челябинской области
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Цена хлеба. В Челябинской области аграрии получили миллиард рублей
«Лучшее видео, которые вы за сегодня увидите»: мужчина в форме РЖД на каблуках устроил дебош в челябинской «Пятерочке»
«Прописаны как пожертвования»: опубликованы расходы на челябинский «Трактор» и прибыль клуба
В Челябинской области ремонтируют дорогу на Харлуши