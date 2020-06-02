Что появится вместо ларьков в пешеходном переходе в центре Челябинска?

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:28:13+03:00

Горожане больше не увидят павильонов под площадью Революции

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Переход на площади Революции со стороны улицы Воровского почти очистили от ларьков, уже на следующей неделе там начнется косметический ремонт. Директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин рассказал, что демонтаж проводят в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, работы должны закончить в понедельник, 8 июня.

В переходе на улице Цвиллинга обнаружили указательные таблички советских временФото: Ангелина ЗАКИРОВА

Что будет на месте павильонов, пока неизвестно. Преображать переходы будут только в следующем году.

— Делаем косметический ремонт, чтобы успеть за лето все привести в порядок. А уже в дальнейшем, на следующий год с мая месяца, будет серьезный проект, — сообщил Игорь Клеин.

В соседнем переходе на улице Цвиллинга тоже избавятся от бывших торговых точек, их должны убрать до конца июня. Игорь Клеин заверил, что горожане больше не увидят торговцев цветов и сосисок в тесте возле главной площади Челябинска.

А таблички, которые обнаружили за ларьками, обещали восстановить.

Табличка показывает направление к гостинице «Южный Урал»Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Очистка одного перехода обошлась в 720 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU