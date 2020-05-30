В переходе на площади Революции в Челябинске сносят ларьки
В переходе на площади Революции приступили к сносу ларьков, работа во всю кипит. Демонтировать торговые точки будут ночью и по выходным, еще в переходе появится новый пандус.
Эти ларьку тоже скоро уберутФото: Валентина ВАГАНОВА
Директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин рассказал КП-Челябинск, что будет готовится новый проект перехода после того, как оттуда исчезнут ларьки.
Некоторые из ларьков сделаны на совестьФото: Валентина ВАГАНОВА
Также Игорь Клейн отмечает, что некоторые из торговых точек сделаны добротно, поэтому, какой результат мы увидим в конце, остается сюрпризом.
Также появится новый пандусФото: Валентина ВАГАНОВА
Ранее с площади Революции съехали все арендаторы.
В переходе на площади Революции сносят торговые точки.Валентина ВАГАНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU