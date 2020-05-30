В переходе на площади Революции в Челябинске сносят ларьки

30 Май 2020 2020-05-30T07:41:52+03:00

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В переходе на площади Революции приступили к сносу ларьков, работа во всю кипит. Демонтировать торговые точки будут ночью и по выходным, еще в переходе появится новый пандус.

Эти ларьку тоже скоро уберутФото: Валентина ВАГАНОВА

Директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин рассказал КП-Челябинск, что будет готовится новый проект перехода после того, как оттуда исчезнут ларьки.

Некоторые из ларьков сделаны на совестьФото: Валентина ВАГАНОВА

Также Игорь Клейн отмечает, что некоторые из торговых точек сделаны добротно, поэтому, какой результат мы увидим в конце, остается сюрпризом.

Также появится новый пандусФото: Валентина ВАГАНОВА

Ранее с площади Революции съехали все арендаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/782108" frameborder="0"></iframe> В переходе на площади Революции сносят торговые точки.Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU