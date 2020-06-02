2020-06-02T15:22:52+03:00
Общество

Приемная кампания 2020: бюджетных мест прибавится, а минимальный проходной балл может стать еще меньше

Общественники считают текущую ситуацию отличной для поступления в вузы
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По оценкам общественников, предстоящая приемная кампания в челябинских вузах по известным причинам станет самой неординарной в новейшей истории. Одни институты и университеты города уже принимают документы от абитуриентов, другие начнут старт приемной кампании 20 июня. Как предполагают авторы телеграмм-канала «Челябушка», минимальные проходные баллы, вероятно, будут меньше, и в этом для абитуриентов 2020 года есть некая доля везения.

— Университеты и академии вовсю публикуют на своих сайтах расценки. Они по-прежнему кусаются и доступны не для каждого, однако радует, что ведущие заведения вошли в положение граждан и не повышают аппетит. Некоторые поднимут стоимость обучения незначительно — на процент инфляции. В конце концов, студенты не сами платят, это делают их родители, а в кризис многие поиздержались, - говорит «Челябушка». — Ценники заморозили в ЧелГУ и ЮУрГУ. Причем в последнем бюджетных мест больше, чем в других вузах — с поблажками этого года грех не попытать счастье бесплатной учебы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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