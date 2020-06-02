2020-06-02T15:26:14+03:00
Общество

Гостехнадзор перешел на высокий скоростной режим

Таковы результаты внедрения технологий бережливого производства по проекту «Эффективный регион»
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Инспекторы Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Челябинской области теперь в два раза быстрее проведут сверку номеров, технический осмотр транспортного средства и ответят на вопросы и обращения в адрес управления. Таковы результаты внедрения технологий бережливого производства по проекту «Эффективный регион».

Теперь на сверку номеров самоходных машин и прицепов потребуется менее двух дней, на их технический осмотр — два дня, на подготовку ответов на запросы граждан и организаций — чуть больше трех дней. Проект оптимизации работы инспекторов стартовал в августе 2019 года. Был проведен производственный анализ, установлена новая компьютерная программа для регистрации входящей и исходящей корреспонденции, в настоящее время ведется закупка эндоскопов с подсветкой на гибко-телескопическом удлинителе для проведения сверки заводских номеров.

В целом 2019 году инспекторами Гостехнадзора (эту работу ведут четыре специалиста) проведено 1802 техосмотра самоходной техники, 1500 сверок номеров, направлены ответы на 5866 запросов граждан и организаций.

Проект «Эффективный регион (Бережливое госуправление)» реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации при поддержке государственной корпорации «Росатом». Рабочую группу по внедрению технологии бережливого производства в регионе возглавляет первый заместитель губернатора Виктор Мамин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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