2020-06-02T17:26:23+03:00
Общество

В Челябинске нашли нового подрядчика для обслуживания метро

Среди обязанностей: откачка воды и проверка оборудования
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Ранее объявили, что метрополитен будет включен в новую транспортную схему. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиРанее объявили, что метрополитен будет включен в новую транспортную схему. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Изменить размер текста:

Обойдется дешевле: в Челябинске нашли нового подрядчика для обслуживания недостроенного метрополитена. Аукцион на почти 57 миллионов рублей выиграла компания, предложившая наиболее низкую цену.

Таким образом, в частности торги проиграл постоянный подрядчик на обслуживание метро — «Челябметрострой» — компания снизила стоимость всего лишь на копейку. Таким образом, победителем стал «Спецподземстрой».

Компании предстоит откачивать воду из тоннелей, обслуживать оборудование и электроустановки, а также обеспечивать работу маркшейдерской службы и дежурство слесарей. Работать по контракту подрядчику предстоит до середины ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В челябинских вузах началась дистанционная приемная кампания
В Челябинске нашли нового подрядчика для обслуживания метро
«Сдал тест на COVID-19, работает с удвоенной силой»: в ЛДПР прокомментировали состояние депутата Госдумы из Челябинска
Гостехнадзор перешел на высокий скоростной режим
Приемная кампания 2020: бюджетных мест прибавится, а минимальный проходной балл может стать еще меньше
«Сильно болела и проблемы с мужем»: новые подробности самоубийства сотрудницы курорта «Увильды»
Полиция Челябинска начала проверку по инциденту с трансвеститом в магазине
Пара из Челябинска освоила тандемный велосипед и планирует отправиться на нем в мини-путешествие
Новоселье через 90 лет. В Кыштыме переезжают жильцы аварийных домов
Что появится вместо ларьков в пешеходном переходе в центре Челябинска?
У девушек в купальниках новый хозяин: клуб «Уралочка» переходит к властям Челябинской области
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Цена хлеба. В Челябинской области аграрии получили миллиард рублей
Мужчина в форме РЖД на каблуках устроил дебош в челябинском магазине
«Прописаны как пожертвования»: опубликованы расходы на челябинский «Трактор» и прибыль клуба
В Челябинской области ремонтируют дорогу на Харлуши