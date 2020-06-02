В Челябинске нашли нового подрядчика для обслуживания метро

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:26:23+03:00

Ранее объявили, что метрополитен будет включен в новую транспортную схему. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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Обойдется дешевле: в Челябинске нашли нового подрядчика для обслуживания недостроенного метрополитена. Аукцион на почти 57 миллионов рублей выиграла компания, предложившая наиболее низкую цену.

Таким образом, в частности торги проиграл постоянный подрядчик на обслуживание метро — «Челябметрострой» — компания снизила стоимость всего лишь на копейку. Таким образом, победителем стал «Спецподземстрой».

Компании предстоит откачивать воду из тоннелей, обслуживать оборудование и электроустановки, а также обеспечивать работу маркшейдерской службы и дежурство слесарей. Работать по контракту подрядчику предстоит до середины ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU