В Челябинске нашли нового подрядчика для обслуживания метро
Обойдется дешевле: в Челябинске нашли нового подрядчика для обслуживания недостроенного метрополитена. Аукцион на почти 57 миллионов рублей выиграла компания, предложившая наиболее низкую цену.
Таким образом, в частности торги проиграл постоянный подрядчик на обслуживание метро — «Челябметрострой» — компания снизила стоимость всего лишь на копейку. Таким образом, победителем стал «Спецподземстрой».
Компании предстоит откачивать воду из тоннелей, обслуживать оборудование и электроустановки, а также обеспечивать работу маркшейдерской службы и дежурство слесарей. Работать по контракту подрядчику предстоит до середины ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU