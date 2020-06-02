В челябинских вузах началась дистанционная приемная кампания

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:08:38+03:00

Есть и плюсы: больше никаких очередей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока о начале приема документов объявили два университета

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Коронавирус не позволяет: челябинские вузы объявили о начале дистанционной приемной кампании. Из-за ситуации с инфекцией в регионе, свои документы абитуриентам придется отправлять через интернет.

Пока о начале приема объявили только два университета: Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический и Южно-Уральский государственный университет. Пока подать документы могут выпускники колледжей и бакалавры. Школьникам придется подождать госэкзамены, которые также из-за коронавируса пройдут позже обычного.

При этом пока непонятно, что будет происходить со вступительными испытаниями в вузах. Пока о том, что экзамены для некоторых направлений пройдут дистанционно заявили только в ЮУрГУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU