В челябинских вузах началась дистанционная приемная кампания
Коронавирус не позволяет: челябинские вузы объявили о начале дистанционной приемной кампании. Из-за ситуации с инфекцией в регионе, свои документы абитуриентам придется отправлять через интернет.
Пока о начале приема объявили только два университета: Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический и Южно-Уральский государственный университет. Пока подать документы могут выпускники колледжей и бакалавры. Школьникам придется подождать госэкзамены, которые также из-за коронавируса пройдут позже обычного.
При этом пока непонятно, что будет происходить со вступительными испытаниями в вузах. Пока о том, что экзамены для некоторых направлений пройдут дистанционно заявили только в ЮУрГУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU