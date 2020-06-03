12-летняя флейтистка из Челябинска прошла в финал национального отбора в оркестр Юрия Башмета

3 Июнь 2020 2020-06-03T04:45:02+03:00

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В эти дни идет отбор кандидатов в национальный юношесткий симфонический оркестр Юрия Башмета. Из-за коронавируса судьбу участников отбора решает голосование на сайте конкурсе. Юные музыканты, набравшие максимальное количество голосов, попадут в финал конкурса, запланированный на октябрь. Во вторник, 2 июня, стало известно, что в финал прошла наша землячка — 12-летняя флейтистка из Челябинска Полина Гордеева.

— Соперницы Полины были старше. И мы были готовы к любому исходу. Но все сложилось удачно. Спасибо всем, кто отдал за Полину свой голос. Теперь будем готовиться к очному испытfнию — выучим что-то еще более сложное, — говорит мама девочки Светлана Гордеева.

Играть на флейте Полина учится у педагога Юлии Полуротовой в челябинской школе искусств №8, уже пять лет играет в ансамбле «Флейты Челябинска». Этой весной коллектив получил звание образцового. Юная музыкантка — стипендиат областного управления культуры, а также мэрии. В 11 лет Полина играла с камерным оркестром Тарусы и стала победителем конкурса флейтистов в Швейцарии.

Любимому инструменту девочка уделяет по 3-4 часа каждый день.

Камерный оркестр г. Таруса и Гордеева Полина, 12 лет. Й.Кванц Концерт соль мажор, 1 часть.Фото: творческая школа им. Рихтера в г. Таруса

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ИСТОЧНИК KP.RU