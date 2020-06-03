В Челябинской области проверили незаконные пляжные ларьки

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:48:47+03:00

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В Миассе из-за коронавируса перенесли начало купального сезона на 15 июня. Все городские пляжи официально закрыты и небезопасны для отдыха, об этом предупреждает директор МКУ «Управление ГОЧС» Валерий Карпунин.

Также в период пандемии любая торговля на пляжах запрещена. На этой неделе в Миассе проверили берег озера Тургояк, а предпринимателей предупредили, что они нарушают закон.

— Участники рейда, посоветовали местным продавцам, в кратчайшие сроки прекратить торговлю и убрать нагромождения их палаток. Иначе к «коммерсантам» придется применить штрафные санкции, а в дальнейшем прибегнуть к ликвидации их палаток, — сообщили в пресс-службе администрации Миасского городского округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU