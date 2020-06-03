2020-06-03T10:51:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Туристов Челябинской области настоятельно попросили не посещать Аркаим из-за коронавиурса

Каждый год на фестиваль съезжаются тысячи туристов
Ангелина ЗАКИРОВА
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Официально мероприятие никто не отменялОфициально мероприятие никто не отменялФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Брединского района Сергей Воробьев настоятельно попросил туристов отказаться от посещение этно-фестиваля «Аркаим» из-за коронавируса. Ежегодно мероприятие посещают тысячи людей.

— Сегодня, это исключительная ситуация. Пандемия внесла свои коррективы не только в жизнь страны, области, района, но и в подготовку к приему туристов в заповедник «Аркаим». В этом году, в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо отказаться от поездки на Аркаим, — рассказал Сергей Воробьев.

В Брединском районе зарегистрировали 17 случаев заражения COVID-19. Погиб врач Калининской участковой больницы.

Напомним, в этом году на 21-22 июня был запланирован фестиваль в заповеднике «Аркаим». Мероприятие не отменили, так как нет официального запрета на его проведение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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