2020-06-03T11:05:13+03:00
Общество

Райффайзенбанк предлагает #всесразу без границ: бесплатное обслуживание по дебетовой карте

Стать клиентом Райффайзенбанка и владельцем дебетовой карты #всесразу сейчас выгодно, как никогда ранее
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Откройте дебетовую кэшбэк карту #всесразу* Райффайзенбанка до 30 ноября 2020 года и получите бесплатное обслуживание карты на весь срок ее действия.

Напомним, что в первый год обслуживания новые клиенты** банка получают по дебетовой карте #всесразу особые условия: 1 балл будет начислен за каждые 50 рублей, потраченные по карте. Больше баллов — больше сумма кэшбэка и лучше вознаграждения от партнеров программы. Стать клиентом Райффайзенбанка и владельцем дебетовой карты #всесразу сейчас выгодно, как никогда ранее.

*Акция не распространяется на Карты, выпущенные в индивидуальном дизайне.

** Новый клиент — физическое лицо, которое не являлось клиентом Райффайзенбанка в течение 6 календарных месяцев, предшествующих дате подачи им в банк заявления на выпуск дебетовой карты #всесразу.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Райффайзенбанк предлагает #всесразу без границ: бесплатное обслуживание по дебетовой карте
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