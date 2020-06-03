Все дети с 1 июня получат подарки от радио «Континенталь»

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:15:52+03:00

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С 1 июня радио «Континенталь» при поддержке специализированного застройщика «Икар» проводит социальный проект «Дети — детям», приуроченный ко Дню защиты детей, направленный на поддержку тяжелобольных детей.

— Идея проекта у нас была очень давно, — рассказывает коммерческий директор специализированного застройщика «Икар» Виктория Никольская. — Мы хотим, с одной стороны, оказать максимально адресную помощь, поддержать детей, оказавшихся в сложной ситуации со здоровьем, а с другой — показать маленьким челябинцам, что благотворительность — это нужно и приятно.

Механика акции «Дети — детям» очень проста:

1. Создай своими руками открытку, которая поможет подбодрить и поднять настроение ребенка больного онкологическим, диабетическим, сердечно-сосудистым или иным тяжелым заболеванием. Обязательно подпиши свою открытку и оставь контактный номер телефона.

2. Принеси с 1 по 30 июня 2020 г. по адресу ул. Орджоникидзе, 58а, опусти в «Добрый ящик» и получи взамен за свое доброе творчество приз на месте.

3. С 1 по 7 июля авторы лучших трех работ, по мнению жюри — представителей партнеров проекта, получат топовый электросамокат, гироскутер премиум-класса и путевку на базу отдыха.

С 7 по 15 июля радио «Континенталь» и специализированный застройщик «Икар» к каждой открытке добавят нужный и полезный подарок и передадут детям в лечебные учреждения Челябинска.

Следите за ходом проекта и его результатами в группе радио «Континенталь».

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU