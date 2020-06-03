2020-06-03T13:30:49+03:00
Общество

Сбербанк в Челябинске за день выдал 110 кредитов на возобновление бизнеса под 2%

Денежные средства начали поступать на счета компаний-заемщиков 1 июня
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В день старта программы кредитования «Господдержка 2%» Сбербанк в Челябинске выдал 110 кредитов на общую сумму 290 млн рублей. Денежные средства начали поступать на счета компаний-заемщиков 1 июня. Еще 161 заявка от заемщиков одобрена, выдачи пройдут в ближайшее время.

— Эта программа вызвала большой интерес со стороны наших клиентов. Все работают буквально круглосуточно и без выходных, наша задача была выдать 1 июня максимальное количество одобренных кредитов. К дате запуска программы мы рассмотрели и одобрили больше 100 кредитов. Новая государственная программа отличается от предыдущей целевой «на зарплату» тем, что в этой программе нет ограничений по количеству сотрудников компании, — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. — Воспользоваться кредитованием под 2% могут все сегменты клиентов — от микробизнеса до крупнейших компаний. Кроме того, при соблюдении компанией ряда условий государство полностью спишет не только проценты, но и основной долг по кредиту.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников к 1 апреля 2021 года, кредит будет списан вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате к этому времени останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину суммы основного долга и процентов по ней. Максимальный срок кредита — до 1 апреля 2021 года.

Подать заявку на кредит можно до 1 ноября 2020 с помощью Сбербанк Бизнес Онлайн, если компания не является клиентом Сбербанка необходимо открыть бесплатный счет и получить доступ к этому ресурсу.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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