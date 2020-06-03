В Челябинской области жильцам аварийных домов купят новые квартиры

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:27:37+03:00

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В среду, 3 июня, губернатор собрал совещание по расселению ветхо-аварийного жилья. Текслер распорядился строить дома, а не приобретать квартиры на вторичном рынке.

- Преимущественно деньги на расселение домов должны идти на инвестирование строительства. Или квартиры должны приобретаться на первичном рынке нового жилья. Понятно, что не во всех, к сожалению, пока наших муниципалитетах такая возможность есть. Но мы эту задачу почти решили. В подавляющем большинстве деньги инвестируются в стройку. Это важно. Во многих муниципалитетах дома не строились с советских времен.

Медлительных глав районов губернатор раскритиковал:

- Коллеги, нужно активно включиться в работу. Строительный сезон в разгаре. А если еще конкурсы не провели, вы когда собираетесь дома вводить?

Напомним, по распоряжению губернатора в 2020 г в регионе прибавилось денег на программу расселения аварийного жилья. Кроме того, область получила 454 млн руб из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Цена вопроса – 2,3 млрд руб. За два года по области в новые квартиры въедут жители трех тысяч аварийных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU