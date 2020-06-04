Работники ЧМК расскажут участникам детского онлайн-лагеря о металлургии

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:28:31+03:00

Попасть в виртуальный лагерь может каждый школьник

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Работники Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») станут спикерами детского областного онлайн-лагеря «Больше, чем каникулы».

В условиях режима самоизоляции ежегодный детский областной лагерь стартует в онлайн-формате. Организаторы лагеря — Министерство образования и науки Челябинской области и ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Участником может стать любой школьник Южного Урала. Для этого достаточно пройти регистрацию по ссылке и подписаться на группу лагеря в социальной сети ВКонтакте.

11 июня в 11:00 в прямом эфире официальных аккаунтов областного детского лагеря спикеры ЧМК расскажут о работе на заводе, развитии металлургии в Челябинской области, о важности профессиональной ориентации и ответят на вопросы школьников.

По итогам лагеря все зарегистрированные участники получат электронные сертификаты.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU