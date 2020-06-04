Деревенский интернет: в Челябинской области 41 поселок подключен к Wi-Fi
Для строительства сетей связи в малых деревнях отдаленных районов области операторам связи по решению губернатора Алексея Текслера из бюджета региона выделено 15 млн руб.
Заявку на участие в областном проекте «Информационная инфраструктура» подала компания «Т2-Мобайл» (Tele2). Вышки связи построены в 14 деревнях для 9,7 тысяч человек.
В режиме самоизоляции стало ясно, что качественная связь и быстрый интернет — обязательные условия жизни.
Интернет появится в поселках Агаповского, Ашинского района, Карталинского, Кизильского, Нагайбакского, Пластовского, Троицкого, Уйского, Чесменского районов, Усть-Катава.
— Субсидия из областного бюджета помогает операторам строить и развивать сети связи в малых деревнях, где без участия государства эти работы экономически невыгодны. За 2,5 года действия программы доступ к интернету получили 25 тыс человек из 41 поселка, — сообщил министр информационных технологий региона Игорь Фетисов.
Каждый год на решение важной задачи операторы получают 15 млн руб субсидиями. Компенсации в 29 млн руб получили Tele2, МТС и Мегафон.
ИСТОЧНИК KP.RU