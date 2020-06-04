Деревенский интернет: в Челябинской области 41 поселок подключен к Wi-Fi

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:58:41+03:00

В Челябинской области на село приходит интернет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Операторы сотовой связи для прокладки сетей получают помощь из региональной казны

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Для строительства сетей связи в малых деревнях отдаленных районов области операторам связи по решению губернатора Алексея Текслера из бюджета региона выделено 15 млн руб.

Заявку на участие в областном проекте «Информационная инфраструктура» подала компания «Т2-Мобайл» (Tele2). Вышки связи построены в 14 деревнях для 9,7 тысяч человек.

В режиме самоизоляции стало ясно, что качественная связь и быстрый интернет — обязательные условия жизни.

Интернет появится в поселках Агаповского, Ашинского района, Карталинского, Кизильского, Нагайбакского, Пластовского, Троицкого, Уйского, Чесменского районов, Усть-Катава.

— Субсидия из областного бюджета помогает операторам строить и развивать сети связи в малых деревнях, где без участия государства эти работы экономически невыгодны. За 2,5 года действия программы доступ к интернету получили 25 тыс человек из 41 поселка, — сообщил министр информационных технологий региона Игорь Фетисов.

Каждый год на решение важной задачи операторы получают 15 млн руб субсидиями. Компенсации в 29 млн руб получили Tele2, МТС и Мегафон.

ИСТОЧНИК KP.RU