Стало известно, сколько вахтовиков из Челябинской области пострадали под Ханты-Мансийском
По уточненной информации ОКБ Ханты-Мансийска, среди госпитализированных в результате ДТП на дороге Лянтор — Карымкары два жителя Челябинской области. Оба они из Миасса. У обоих состояние средней тяжести, в оперативном вмешательстве пациенты не нуждаются. Медики Югры оказывают южноуральцам необходимую помощь.
Напомним, ДТП с рабочими-вахтовиками из Челябинской области случилось в Ханты-Мансийске сегодня утром. В аварии пострадали семь человек.
Алексей Текслер взял ситуацию под личный контроль.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО, авария произошла из-за лопнувшего колеса. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В больницу пострадавших везли санитарной авиацией. Устанавливаются причины случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU