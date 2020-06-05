В главном парке Челябинска поселились совы
— Не поверите! В парке Гагарина, около аттракциона «платная рыбалка» увидел трех сов. Сидели на ветках, осматривали всех проходящих мимо. Жалко не смог сделать фото и видео. Сильно торопился, — сообщил читатель КП-Челябинск.
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А между тем, фотографии крылатых хищников появились в группе орнитологов во ВКонтакте «Птицы Челябинской области». Распушилась, устрашающе щелкает клювом и прожигает взглядом — такой сова предстала перед объективом челябинца Олега Викторова.
Фотограф рассказал, что поблизости на дереве было совиное гнездо, и сова защищала двух птенцов. Не исключено, что где-то неподалеку был и отец семейства. Судя по фото, совята появились в конце мая-начале июня.
По словам специалистов, это вид ястребиных сов. Вообще, это животное, не прочь селиться около городов. Здесь проще всего найти грызунов — их любимое пропитание. Но вполне могут полакомиться и остатками нашей обычной пищи. Спецы также предупреждают: близко лучше не подходить, особенно когда совы растят птенцов. Они агрессивны, у них острый сильный клюв и когти длиной до трех сантиметров.
В челябинском городском бору появилась совиная семья.
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ИСТОЧНИК KP.RU