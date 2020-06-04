Аграрии и пчеловоды договорятся о безопасности пчелиных пасек в период обработки полей

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:26:28+03:00

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Перед обработкой посевов пестицидами аграриям за три дня необходимо оповестить об этом население близлежащих населенных пунктов с помощью радио, печатных, электронных СМИ и других средств массовой коммуникации. Таким образом, необходимая информация будет доведена до владельцев пасек, чтобы не допустить массовой гибели пчел в период обработки посевов от вредителей и сорняков.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области направило телефонограммы главам районов с разъяснениями по организации безопасной работы с агрохимикатами, которые необходимо довести до сельхозтоваропроизводителей.

Обработку участков следует проводить в поздние часы наземной аппаратурой. До владельцев пасек необходимо довести информацию о сроках, когда вылет пчел на указанной территории будет безопасным. На границах обрабатываемых пестицидами участках должны быть выставлены щиты с информацией о мерах предосторожности и возможных сроках выхода для дальнейшего проведения полевых работ.

В случае выявления массовой гибели пчел следует незамедлительно сообщить об инциденте в отдел животноводства и птицеводства Министерства сельского хозяйства Челябинской области по телефону: 8 351 239 60 12. На официальном сайте Министерства также размещена Памятка действий пчеловода при гибели пчел от ядохимикатов и пестицидов, разработанная общественным объединением пчеловодов России.

По данным министерства сельского хозяйства, в Челябинской области сегодня на пасеках содержится более 17 тыс. пчелосемей, а производство меда в год составляет 200 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU