Иван Ургант пошутил над лифтом с голосом Юрия Гагарина, который делают под Челябинском
Телеведущий Иван Ургант опять не смог пройти мимо новостей из Роскосмоса. Поводом для свежих шуток на Первом канале стало известие, что компания запускает производство лифтов на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Лифты будут приветствовать пассажиров легендарной репликой первого космонавта «Поехали!».
— Вопрос, конечно, у всех один: как удалось осуществить такой невероятный научный прорыв? Все благодаря новейшим российским разработкам и стараниям специалистов. Им удалось установить в лифт — в и без того довольно сложный механизм — динамик. И разработать алгоритм, который при нажатии на кнопку включал магнитофончик — пока кассетный — с записью, — пошутил Иван Ургант.
Говорящие лифты Урагант назвал симметричным ответом Илону Маску, так как лифт, как и ракета, возвращается. Но в отличие от ракеты возвращается в то же место.
Ранее Ургант обсмеял в телеэфире трамваи, которые делают на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.
— Как определить, что трамвай сделан в «Роскосмосе»? — спросил Ургант. — У трамвая отваливаются ступени и в обшивке дырочка…
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ИСТОЧНИК KP.RU