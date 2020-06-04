Иван Ургант пошутил над лифтом с голосом Юрия Гагарина, который делают под Челябинском

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:50:43+03:00

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Телеведущий Иван Ургант опять не смог пройти мимо новостей из Роскосмоса. Поводом для свежих шуток на Первом канале стало известие, что компания запускает производство лифтов на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Лифты будут приветствовать пассажиров легендарной репликой первого космонавта «Поехали!».

— Вопрос, конечно, у всех один: как удалось осуществить такой невероятный научный прорыв? Все благодаря новейшим российским разработкам и стараниям специалистов. Им удалось установить в лифт — в и без того довольно сложный механизм — динамик. И разработать алгоритм, который при нажатии на кнопку включал магнитофончик — пока кассетный — с записью, — пошутил Иван Ургант.

Говорящие лифты Урагант назвал симметричным ответом Илону Маску, так как лифт, как и ракета, возвращается. Но в отличие от ракеты возвращается в то же место.

Ранее Ургант обсмеял в телеэфире трамваи, которые делают на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

— Как определить, что трамвай сделан в «Роскосмосе»? — спросил Ургант. — У трамвая отваливаются ступени и в обшивке дырочка…

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ИСТОЧНИК KP.RU