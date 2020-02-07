«Космические» трамваи из Челябинской области обсмеял «Вечерний Ургант»
Обмен едкими шутками между Иваном Ургантом и Роскосмосом заставил популярного шоумена в который раз обратиться к Челябинской области. На этот раз «Вечерний Ургант» обсмеял в телеэфире трамваи, которые делают на Усть-Катавском заводе, входящем в корпорацию «Роскосмос».
Поводом для новых шуток стали грядущие испытания.
— Дело в том, что «Роскосмос» не в первый раз запускает трамвай. Но все запуски были неудачными. Трамвай уезжал и не возвращался, — пошутил Ургант.
— Это сложнее, чем запустить ракету, — заметил второй ведущий Дмитрий Хрусталев. — Ракета летит в безграничное пространство, а трамвай ходит четко по рельсам.
— Как определить, что трамвай сделан в «Роскосмосе»? — задает риторический вопрос Ургант и тут же на него отвечает. — У трамвая отваливаются ступени и в обшивке дырочка…
До этого Ивана Ургант высмеял предложение снизить требования к космонавтам. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин обиделся и припомнил ведущему его неудачные шутки про верующих. Однако Ургант и это использовал себе на пользу.
— Зачем вспоминать конфликт, за который я уже извинился? Это все равно, если бы я сейчас сказал: восемь лет для нашей программы — это много, а вот для строительства космодрома «Восточный» вообще ничего. Даже там ничего намозолиться не успело.
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