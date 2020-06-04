2020-06-04T14:55:44+03:00
Дом. Семья

Порция милоты: челябинский зоопарк показал новорожденных нубийских козляток

Из-за коронавируса малышей можно посмотреть пока только на видео
Валентина ВАГАНОВА
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Козлята родились у этой нубийской козочки. Фото: Челябинский зоопаркКозлята родились у этой нубийской козочки. Фото: Челябинский зоопарк
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В Челябинском зоопарке снова пополнение, второе за карантин. Нубийская коза родила трех малышей. Об этом сообщает издание «Челябинск Сегодня».

Сотрудники выложили в соцсетях видео парнокопытной семьи. На кадрах двое козлят с аппетитом пьют мамино молоко, а один петляет перед камерой, виляя хвостиком. Кстати, нубийские козы отличаются общительностью и дружелюбием.

Напомним, 12 апреля в зоопарке отмечали не только День космонавтики, но и прибавление. У суриката Ромашки родились двое детенышей. К сожалению, пока малышей посмотреть не получится, зоопарк закрыт до снятия режима повышенной готовности.

В зоопарке Челябинска родились козлята.Видео: Челябинский зоопарк

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ИСТОЧНИК KP.RU

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