Порция милоты: челябинский зоопарк показал новорожденных нубийских козляток

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:55:44+03:00

Из-за коронавируса малышей можно посмотреть пока только на видео

Изменить размер текста: A A

В Челябинском зоопарке снова пополнение, второе за карантин. Нубийская коза родила трех малышей. Об этом сообщает издание «Челябинск Сегодня».

Сотрудники выложили в соцсетях видео парнокопытной семьи. На кадрах двое козлят с аппетитом пьют мамино молоко, а один петляет перед камерой, виляя хвостиком. Кстати, нубийские козы отличаются общительностью и дружелюбием.

Напомним, 12 апреля в зоопарке отмечали не только День космонавтики, но и прибавление. У суриката Ромашки родились двое детенышей. К сожалению, пока малышей посмотреть не получится, зоопарк закрыт до снятия режима повышенной готовности.

В зоопарке Челябинска родились козлята.Видео: Челябинский зоопарк

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU