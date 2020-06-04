В челябинской запретке произошла вспышка коронавирса в гарнизоне Росгвардии
В озерском гарнизоне Росгвардии четверо военнослужащих заболели коронавирусом. Информацию подтвердили в пресс-службе силового ведомства. На больничной койке оказались четыре человека.
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— На данный момент двое из них завершают курс терапии. Войсковая часть продолжает выполнять возложенные задачи в соответствии с предназначением, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
В помещениях гарнизона регулярно проводится дезинфекция.
По данным собственного источника КП-Челябинск, заболевший вернулся из командировки в Дагенстан. Где он подхватил опасный вирус — на Кавказе или уже в Озерске, не понятно.
— После того, как у него подтвердили коронавирус, изолировали всех контактных. У части их них тест на COVID-19 положительный результат, — сообщил наш собеседник.
Ранее коронавирус обнаружили у сотрудницы вневедомственной охраны Росгвардии. Семь офицеров, контактировавших с ней отправили на двухнедельный карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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