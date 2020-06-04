2020-06-04T14:58:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В челябинской запретке произошла вспышка коронавирса в гарнизоне Росгвардии

Большая часть зараженных контактировали с больным
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Заболевший сотрудник вернулся из ДагестанаЗаболевший сотрудник вернулся из ДагестанаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В озерском гарнизоне Росгвардии четверо военнослужащих заболели коронавирусом. Информацию подтвердили в пресс-службе силового ведомства. На больничной койке оказались четыре человека.

Коронавирус в Челябинске и области, последние новости на 4 июня

00:00
00:00

— На данный момент двое из них завершают курс терапии. Войсковая часть продолжает выполнять возложенные задачи в соответствии с предназначением, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

В помещениях гарнизона регулярно проводится дезинфекция.

По данным собственного источника КП-Челябинск, заболевший вернулся из командировки в Дагенстан. Где он подхватил опасный вирус — на Кавказе или уже в Озерске, не понятно.

— После того, как у него подтвердили коронавирус, изолировали всех контактных. У части их них тест на COVID-19 положительный результат, — сообщил наш собеседник.

Ранее коронавирус обнаружили у сотрудницы вневедомственной охраны Росгвардии. Семь офицеров, контактировавших с ней отправили на двухнедельный карантин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Челябинска просят не посещать храмы и кладбища на Троицу
Как у Шекспира: коронавирус разлучил челябинку с мужем
В челябинской запретке произошла вспышка коронавирса в гарнизоне Росгвардии
Порция милоты: челябинский зоопарк показал новорожденных нубийских козляток
Иван Ургант пошутил над лифтом с голосом Юрия Гагарина, который делают под Челябинском
Депутат Госдумы из Челябинской области встал на защиту должников
ВТБ принял от свердловчан заявки на ипотеку под 6,5% более чем на 1,5 млрд рублей
В Челябинской области составили интерактивную карту пляжей, разрешенных для купания
Правозащитница из Челябинской области заявила о давлении со стороны силовиков
Аграрии и пчеловоды договорятся о безопасности пчелиных пасек в период обработки полей
Авторитет и универсал: «Трактор» вернул Игоря Полыгалова в Челябинск
«Прекрасный вид из окна!»: космонавт сделал снимки Южного Урала из космоса
Стало известно, сколько вахтовиков из Челябинской области пострадали под Ханты-Мансийском
Райффайзенбанк: 38% россиян планируют сэкономить на отпуске
Юные умники из Челябинска передают привет Максиму Галкину
От коронавируса в Челябинской области погибли почти 50 человек
Работники ЧМК расскажут участникам детского онлайн-лагеря о металлургии
«Пришли как домой, оборвали утеплитель на окнах»: по подъездам Челябинска ходит команда мошенников
Деревенский интернет: в Челябинской области 41 поселок подключен к Wi-Fi