Тигренку из Челябинска подарят маму. Смотрим — какую
Художники Ассоциации «Граффити Россия» вот-вот приступят к созданию долгожданного граффити на фасаде дома № 160а по проспекту Победы. В прошлом году на соседнем доме появился тигренок. А теперь ему подарят маму. Кажется, в нашем городе двойной рисунок украсит стены жилых домов в первый раз.
Пока тигренок одинок. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска.
Малыша нарисовали на стене пятиэтажки. А для мамы оставили стену повыше.
— В эту работу заложен глубокий смысл. Мы напоминаем челябинцам: нужно беречь природу, ведь белый тигр включен в Красную книгу. Также нам хотелось донести мысль, что каждый ребенок должен расти в любви и семье. Как наш тигренок с мамой, — говорят сами художники.
Скоро граффити будут выглядеть так. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска.
В администрации города замечают, что эти граффити наносят на стену при поддержке Регионального оператора капитального ремонта.
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ИСТОЧНИК KP.RU