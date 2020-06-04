Тигренку из Челябинска подарят маму. Смотрим — какую

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:55:08+03:00

Этого малыша так и хочется защитить от опасностей большого мира. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска.

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Художники Ассоциации «Граффити Россия» вот-вот приступят к созданию долгожданного граффити на фасаде дома № 160а по проспекту Победы. В прошлом году на соседнем доме появился тигренок. А теперь ему подарят маму. Кажется, в нашем городе двойной рисунок украсит стены жилых домов в первый раз.

Пока тигренок одинок. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска.

Малыша нарисовали на стене пятиэтажки. А для мамы оставили стену повыше.

— В эту работу заложен глубокий смысл. Мы напоминаем челябинцам: нужно беречь природу, ведь белый тигр включен в Красную книгу. Также нам хотелось донести мысль, что каждый ребенок должен расти в любви и семье. Как наш тигренок с мамой, — говорят сами художники.

Скоро граффити будут выглядеть так. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска.

В администрации города замечают, что эти граффити наносят на стену при поддержке Регионального оператора капитального ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU