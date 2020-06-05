2020-06-05T10:25:22+03:00
Общество

Дошло до дубинки: житель Магнитогорска не давал составить на себя протокол за отсутствие маски

Прохожие сняли инцидент на видео
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".Фото: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".
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В социальные сети попало видео, на котором силовики избивают молодого мужчину без маски. Действие происходит в Магнитогорске.

Видео сделано на улице. Мужчина пытается вырваться из рук полицейского. Силовик держит его за ногу, не позволяя уйти. Далее к ним подходит еще один страж порядка и бьет мужчину резиновой дубинкой.

— Я на работу иду, ничего не нарушал. Я говорю: отстань от меня. Да, надену, надену я маску! — возмущается гражданин.

На защиту мужчины встают прохожие-женщины. Они кричат, чтобы парня не трогали почем зря и отпустили. Однако стражи порядка уводят его с собой.

Кстати, не все читатели паблика встали на сторону гражданина. Люди подозревают, что агрессия силовиков могла стать ответом на грубую брань в адрес стражей порядка. По словам полицейских, на парня хотели составить протокол за появление без маски в магазине.

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Силовики бьют парня без маски в Магнитогорске.Видео: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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