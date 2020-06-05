В полиции объяснили, почему силовик бил дубинкой человека без маски в Магнитогорске

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:26:33+03:00

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В социальные сети попало видео драки двух полицейских и жителя Магнитогорска. Авторы видео утверждают, что мужчину избили за отсутствие маски. Свою версию изложила полиция.

— Во время патрулирования сотрудники полиции заметили в одном из магазинов мужчину, который нарушил ограничения, введенные при режиме повышенной готовности. В соответствии с постановлением правительства Челябинской области, гражданин обязан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах общего пользования, в том числе на объектах торговли. После замечания сотрудников полиции о необходимости использовать маску магнитогорец ответил им в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Силовики бьют парня без маски в Магнитогорске.Видео: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".

После потасовки мужчину, которому 34 года, все-таки задержали и доставили в отдел полиции «Орджоникидзевский».

На нарушителя составили административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Максимальное наказание по данной статье предусматривает административный арест на срок до 15 суток. Также составлен протокол о невыполнении правил поведения во время режима повышенной готовности. Максимальное наказание — штраф в пределах 30 тысяч рублей.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По нему гражданину грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU