Озерск получит 100 миллионов рублей на дороги, парки и дворы
Губернатор Алексей Текслер на совещании с главой Озерка Евгением Щербаковым и гендиректором ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым сообщил, что из бюджета области на развитие город получит 100 млн руб.
Субсидия в 61,3 млн руб предназначается на ремонт и содержание городских дорог.
— В прошлом году мы в четыре раза увеличили размер субсидий из областного бюджета для Озерска на ремонт и содержание дорог местного значения — с 9 до 38 млн руб. И это была постоянная головная боль для всех наших ЗАТО. В этом году по Озерску запланировали еще большую сумму — 61,3 млн руб., — сказал губернатор.
Более 30 млн руб. предназначено на благоустройство парков, скверов и дворов. Дополнительно городскому округу выделены средства в рамках регионального проекта «Реальные дела».
Обсудили накопленные долги Озерского муниципального предприятия ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов:
— Бардак! Региональный бюджет оплачивать этот бардак не будет!
ИСТОЧНИК KP.RU