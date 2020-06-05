2020-06-05T08:59:35+03:00
Общество

Озерск получит 100 миллионов рублей на дороги, парки и дворы

Бюджет региона поможет закрытому городу навести порядок
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Озерск получит деньги на благоустройство. Фото: gubernator74.ruОзерск получит деньги на благоустройство. Фото: gubernator74.ru
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Губернатор Алексей Текслер на совещании с главой Озерка Евгением Щербаковым и гендиректором ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым сообщил, что из бюджета области на развитие город получит 100 млн руб.

Субсидия в 61,3 млн руб предназначается на ремонт и содержание городских дорог.

— В прошлом году мы в четыре раза увеличили размер субсидий из областного бюджета для Озерска на ремонт и содержание дорог местного значения — с 9 до 38 млн руб. И это была постоянная головная боль для всех наших ЗАТО. В этом году по Озерску запланировали еще большую сумму — 61,3 млн руб., — сказал губернатор.

Более 30 млн руб. предназначено на благоустройство парков, скверов и дворов. Дополнительно городскому округу выделены средства в рамках регионального проекта «Реальные дела».

Обсудили накопленные долги Озерского муниципального предприятия ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов:

— Бардак! Региональный бюджет оплачивать этот бардак не будет!

ИСТОЧНИК KP.RU

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