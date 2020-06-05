Предложения Текслера вошли в национальный план восстановления экономики

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:16:07+03:00

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В начале недели главе государства был представлен проект важного документа — общенационального плана восстановления экономики страны. Как сообщает пресс-служба губернатора, в тексте, в той или иной редакции, содержится более трети из наработок, которые власти области отправляли в Москву.

В проекте содержатся следующие предложения: продление до конца 2021 г моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса; реализация программы кредитования под потребности в оборотных средствах для системообразующих организаций; разработка новых мер поддержки моногородов с учетом сложившейся экономической ситуации; системное развитие туристкой и иной инфраструктуры и пр.

По поручению губернатора экономический блок регионального правительства обработал более 700 предложений. Отобрали 40, способных стать драйверами для всей страны. В «мозговом штурме» участвовали не только органы госвласти и муниципалитеты, но и банковский сектор, и деловые объединения (РСПП, ЮУТПП, «Опора России», «Деловая России»), Общественной палата, предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU