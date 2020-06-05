«Настоящий рок-н-ролл!» Челябинского урбаниста воодушевил переезд храма в здание ночного клуба
На этой неделе стало известно, что храм Александра Невского на Алом поле закрывается на долгую реконструкцию. Однако церковь все же будет работать. Священники и утварь переместятся в здание по соседству, которое в народе за неказистую форму давно прозвали «утюгом».
— В Челябинске происходит уникальный для России урбанистический кейс: православный храм переезжает в здание ночного клуба. Настоящий рок-н-ролл! Как я и говорил, в Челябинске начался прикольный урбанистический движ. Переезжайте к нам. У нас весело! — написал челябинский урбанист Лев Владов в своем Instagram.
Впрочем, Лев замечает, что многие горожане мечтают снести «утюг», чтобы восстановить градостроительную чистоту парка.
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ИСТОЧНИК KP.RU