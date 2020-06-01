«Лучше, чем ничего»: храм Александра Невского переедет в бывший ночной клуб в центре Челябинска

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:28:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Никаких больше вечеринок: на время реставрации храма Александра Невского на Алом поле верующим отдадут расположенное рядом скандальное здание, прозванное в народе «утюгом». На странице храма в соцсети пригласили прихожан на уборку.

«Ремонтировали Эрмитаж»: кто будет восстанавливать храм на Алом поле в Челябинске 00:00 00:00

— Храм Александра Невского закрывают года на два, на реконструкцию и реставрацию. Это помещение передали храму в пользование. Временно пока будут проходить богослужения (это лучший вариант, чем совсем ничего). Будет воскресная школа и еще много чего, — написала в комментариях прихожанка храма Елена Дорохова.

Вчера и сегодня прихожане проводили субботник в «утюге». Фото: Храм святого Александра Невского в Челябинске/vk.com

Много лет назад на этом месте был общественный туалет, который в народе прозвали «Белый дом». Под предлогом его реконструкции на месте выросло трехэтажное здание, где долгое время работали ночные клубы «Монте-Карло», XXX, Chocolate Club, «МегаЧел». В 2015 году силовики «накрыли» там нелегальное игорное заведение. Год назад его выставили на продажу за 100 млн руб. На тот момент там располагался клуб Secret, предоставлявший услуги эротического массажа.

Здание также прославилось скандалом с дележкой между одним из со-инвесторов и наследником его партнера. В результате первый оказался за решеткой, а после досрочного выхода на свободу был избит до смерти в подъезде своего дома. Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, в выходные храма Александра Невского огородили красным забором. Теперь в центре сквера не пройти, не проехать, ограждение придется обходить по другим тропинкам. Рабочие сказали, что здание собираются реставрировать, работы могут затянуться на три года.

Сам храм Александра Невского ждет глобальная реставрацияФото: Валентина ВАГАНОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU