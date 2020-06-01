2020-06-01T15:28:53+03:00
Общество

«Лучше, чем ничего»: храм Александра Невского переедет в бывший ночной клуб в центре Челябинска

В доме-«утюге» был общественный туалет и ночные клубы
Алина КУНГУРЦЕВА
Поделиться:
Храм временно будет находится в знаменитом «утюге»Храм временно будет находится в знаменитом «утюге»Фото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Никаких больше вечеринок: на время реставрации храма Александра Невского на Алом поле верующим отдадут расположенное рядом скандальное здание, прозванное в народе «утюгом». На странице храма в соцсети пригласили прихожан на уборку.

«Ремонтировали Эрмитаж»: кто будет восстанавливать храм на Алом поле в Челябинске

00:00
00:00

— Храм Александра Невского закрывают года на два, на реконструкцию и реставрацию. Это помещение передали храму в пользование. Временно пока будут проходить богослужения (это лучший вариант, чем совсем ничего). Будет воскресная школа и еще много чего, — написала в комментариях прихожанка храма Елена Дорохова.

Вчера и сегодня прихожане проводили субботник в «утюге». Фото: Храм святого Александра Невского в Челябинске/vk.com

Вчера и сегодня прихожане проводили субботник в «утюге». Фото: Храм святого Александра Невского в Челябинске/vk.com

Много лет назад на этом месте был общественный туалет, который в народе прозвали «Белый дом». Под предлогом его реконструкции на месте выросло трехэтажное здание, где долгое время работали ночные клубы «Монте-Карло», XXX, Chocolate Club, «МегаЧел». В 2015 году силовики «накрыли» там нелегальное игорное заведение. Год назад его выставили на продажу за 100 млн руб. На тот момент там располагался клуб Secret, предоставлявший услуги эротического массажа.

Здание также прославилось скандалом с дележкой между одним из со-инвесторов и наследником его партнера. В результате первый оказался за решеткой, а после досрочного выхода на свободу был избит до смерти в подъезде своего дома. Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, в выходные храма Александра Невского огородили красным забором. Теперь в центре сквера не пройти, не проехать, ограждение придется обходить по другим тропинкам. Рабочие сказали, что здание собираются реставрировать, работы могут затянуться на три года.

Сам храм Александра Невского ждет глобальная реставрация Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сам храм Александра Невского ждет глобальная реставрацияФото: Валентина ВАГАНОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Переведут ли Челябинских школьников на дистанционное обучение в следующем году?
Текслер рассказал на федеральном ТВ-канале, хватает ли в области дешевых масок
Райффайзенбанк: россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии
В Челябинской области обещают грозы и шквалистый ветер
Доплавались: в водоемах Челябинской области нашли три трупа
Больше половины — бессимптомные. Текслер на федеральном ТВ-канале рассказал об эпидемии COVID-19
«Роспечать» в Челябинске признали банкротом
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Челябинцам показали, как Алексей Текслер готовился к совещанию при президенте
Мэр Озерска в Челябинской области ушел на самоизоляцию
«Лучше, чем ничего»: храм Александра Невского переедет в бывший ночной клуб в центре Челябинска
В Челябинске на входе в МФЦ будут мерить температуру
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 16%
«Машина вся мятая»: сильный град в Челябинской области выбил стекла
Пришла пора: со светового тоннеля на Кировке снимают новогоднюю иллюминацию
В Челябинске Алое Поле перекрыли заборами
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 июня: возможное снижение
Из США в Челябинск вернулись туристы
Поэтический флэшмоб от «Соцгорода»: от трехлеток до столетних ветеранов
Вылечить зубы на средства регионального маткапитала — хорошая новость для многодетных семей
Сезон начался: на водоемы Челябинска вывели спасателей
Сложно комментировать: челябинский вуз пожаловался на вандализм в саду
Вечеринка к началу лета: Челябинск накрыли молнии и грозы