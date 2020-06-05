Новые жертвы: у двух сотрудников психоневрологического интерната в Челябинской области обнаружен COVID-19

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:14:38+03:00

Теперь под медицинским наблюдением все пациенты учреждения Фото: Валентина ВАГАНОВА

Изменить размер текста: A A

Все на карантин: у двух сотрудников психоневрологического интерната села Черкаскуль Каслинского района обнаружен коронавирус. Об этом рассказал оперативный штаб района в социальных сетях.

Коронавирус в Челябинске и области, последние новости на 5 июня 00:00 00:00

Помимо изолирования сотрудников с COVID-19, под медицинское наблюдение попали также и остальные работники учреждения, а также все 423 пациента интерната. У них также будут взяты тесты на коронавирус.

Всего, согласно последним данным от местного оперштаба, в Каслинском районе госпитализированы еще 13 человек, из них 7 больных, 6 человек — носители. Еще 5 пациентов ожидают результаты тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области 2020: три смерти за одни сутки

Минздрав региона озвучил свежую сводку (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU