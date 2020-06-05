2020-06-05T18:14:38+03:00
Общество

Новые жертвы: у двух сотрудников психоневрологического интерната в Челябинской области обнаружен COVID-19

На карантин закрыто все учреждение
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Теперь под медицинским наблюдением все пациенты учрежденияТеперь под медицинским наблюдением все пациенты учрежденияФото: Валентина ВАГАНОВА
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Все на карантин: у двух сотрудников психоневрологического интерната села Черкаскуль Каслинского района обнаружен коронавирус. Об этом рассказал оперативный штаб района в социальных сетях.

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Помимо изолирования сотрудников с COVID-19, под медицинское наблюдение попали также и остальные работники учреждения, а также все 423 пациента интерната. У них также будут взяты тесты на коронавирус.

Всего, согласно последним данным от местного оперштаба, в Каслинском районе госпитализированы еще 13 человек, из них 7 больных, 6 человек — носители. Еще 5 пациентов ожидают результаты тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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