Новые жертвы: у двух сотрудников психоневрологического интерната в Челябинской области обнаружен COVID-19
Все на карантин: у двух сотрудников психоневрологического интерната села Черкаскуль Каслинского района обнаружен коронавирус. Об этом рассказал оперативный штаб района в социальных сетях.
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Помимо изолирования сотрудников с COVID-19, под медицинское наблюдение попали также и остальные работники учреждения, а также все 423 пациента интерната. У них также будут взяты тесты на коронавирус.
Всего, согласно последним данным от местного оперштаба, в Каслинском районе госпитализированы еще 13 человек, из них 7 больных, 6 человек — носители. Еще 5 пациентов ожидают результаты тестов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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